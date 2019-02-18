Вашингтон, 18 февраля, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выступит сегодня, 18 февраля, с речью, в которой обратится к военным Венесуэлы с просьбой поддержать американскую марионетку, спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, который по указанию из Вашингтона провозгласил себя президентом Венесуэлы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Белого дома США.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

По сообщению Белого дома, Трамп выступит сегодня с речью, посвященной в том числе и ситуации в Венесуэле. Белый дом распространил пункты выступления Трампа

«У военного руководства Венесуэлы есть очевидный выбор — стремиться к демократии ради своего будущего и будущего своих семей, иначе они потеряют всё, что имеют», — сказано в предварительных пунктах выступления Трампа, распространенных Белым домом.

Кроме того, Трамп прямо угрожает венесуэльским военным, говоря о том, что США якобы знают, что у руководства венесуэльских вооруженных сил и членов их семей есть средства, спрятанные по всему миру, и американские власти знают, где именно они спрятаны.