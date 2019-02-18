Москва, 18 февраля, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Реализация газопровода «Северный поток — 2» находится на такой стадии, что строительство уже не остановить. Такое мнение 18 февраля высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

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«Северный поток — 2» вступил в стадию, когда он гарантированно будет реализован. По большому счету то, что принимается в Европе, я не вижу в этом каких-то больших рисков. Собака лает, караван идет. Было бы желание, а возможностей реализовать газопровод много», — отметил эксперт в сфере энергетики.

Каким способом Россия сможет обойти ограничения на поставку газа, рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его словам, Евросоюз может ограничить мощность работы «Северного потока — 2», однако «Газпром» через суд со временем добьется разрешения использовать газопровод на 100%. Подобную схему уже применяли раньше на других газотранспортных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля министр энергетики России Александр Новак в телефонной беседе со своим немецким коллегой Петером Альтмайером сообщил, что по дну Балтийского моря уже уложили около 700 километров труб газопровода «Северный поток — 2».