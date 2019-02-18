Москва, 18 февраля, 2019, 19:46 — ИА Регнум. В Московском высшем общевойсковом командном училище началась опытно-войсковая эксплуатация нового лёгкого пулемета РПК-16 производства концерна «Калашников», сообщает 18 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Ручной пулемет РПК-16

Специалистам Московского военного училища поставлена задача протестировать точность, надёжность, удобство пользования новым оружием и его технического обслуживания. Сроки войсковой проверки РПК-16 не называются, её результаты вместе с замечаниями и предложениями будут направлены разработчикам лёгкого пулёмета РПК-16 для доработки оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, лёгкий пулёмет РПК-16 впервые был представлен на международном форуме «Армия-2016». Пулемёт может комплектоваться стволами разной длины для применения в качестве штурмовой винтовки или лёгкого пулемёта.

РПК-16 создан под патрон калибра 5,45 мм, комплектуется барабанным магазином ёмкостью 96 патронов, а также может использовать магазины старого образца от АК-74 и пулемёта РПК аналогичного калибра.

Контракт на закупку пулемётов РПК-16 Минобороны РФ заключило с концерном «Калашников» в начале 2018 года.