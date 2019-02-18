Москва, 18 февраля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Предложение Центробанка РФ найти «лекарство» (снизить вероятность манипулирования) от скачков цен на бензин и дизельное топливо, скорее всего, не увенчается успехом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

«Банк России предлагает разработать кодекс этики участников торгов нефтепродуктами, обязать трейдеров Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи раскрывать о себе больше информации и предусмотреть возможность лишать недобросовестных участников права торговать», — пояснил эксперт.

Транспарентность и добросовестность, конечно, важны для рынка, в том числе и для такого ключевого, на который ориентируются оптовые поставщики топлива для российских автозаправок. Однако одних формальных требований для стабилизации рынка недостаточно.

«В цене бензина и дизельного топлива, кроме доходов производителей, оптовиков и АЗС, в гораздо большей доле содержатся стоимость сырья и курс рубля (отражающие цены на мировом рынке нефти), а главное, фискальный интерес государства.

Доля прямых и косвенных налогов в цене литра бензина на заправке уже превышает половину, одних акцизов только почти пятая часть. «Кодекс этики» на них вряд ли повлияет», — высказал свое мнение Калачев.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ нашёл способ, как снизить вероятность манипулирования ценами на моторное топливо и не допустить серьёзных колебаний потребительских цен на бензин.

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