Москва, 18 февраля, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Американского финансиста Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей, поместили в следственный изолятор «Матросская Тишина» в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат бизнесмена Дмитрий Савочкин.

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«Майкла Калви доставили в спецблок 99/1 «Матросской Тишины», — рассказал представитель.

Информацией о самочувствии и другими подробностями содержания юрист пока не располагает.

«Пока ничего не знаю, будем это выяснять», — пояснил Савочкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Басманный суд Москвы заключил под стражу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).