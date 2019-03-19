Токио, 19 марта, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Вошедшие в раж японские политики, вдохновленные «удачным развитием переговоров с Россией», собираются милостиво простить «долг», который накопился у России перед Японией за 74 года. Что должна, как кажется Токио, быстро сделать Москва, чтобы этот ужасный «долг» был прощен, и откуда этот «долг» вообще взялся, рассказывает автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Судя по той логике, в которой мыслят японский премьер Синдзо Абэ, победы СССР над Японией в 1945 году то ли не было вовсе, то ли она всё-таки была, но «какая-то неправильная». Потому что иначе мнение министра японского МИД Таро Коно о возможности «простить России долг» за «период незаконного владения Курилами» выглядит несколько непонятным. Не проиграл ли СССР Вторую мировую войну вообще и не идет ли речь о «несколько запоздалых, но справедливых» репарациях в адрес Японии как страны-победительницы? Выглядит происходящее вокруг российско-японских переговоров именно так, но, по мнению японских СМИ, речь идет всего лишь о «нормализации».

Так, например, крупнейшая в Японии газета «Иомиури симбун» публикует мнение источников, согласно которым документ об «отказе от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами» может быть предложен для подписания российской стороне одновременно с мирным договором, что-де «поможет окончательно урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние отношения». В свое время Советский Союз, победивший вместе с союзниками милитаристскую Японию в сентябре 1945 года, отказался «от всех репараций и претензий к Японии». Может быть, зря?

Читайте статью «Допереговаривались»… Оказывается, Россия что-то еще Японии должна и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти о Курилах».