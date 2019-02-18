Санкт-Петербург, 18 февраля, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Еще более десятка объектов в Петербурге стали мишенями авторов анонимных угроз о заминировании в понедельник, 18 февраля. В этот раз среди мест массового пребывания людей, откуда их приходится выводить, особенно много школ и других учебных заведений.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера

Социальные сети наполняются сообщениями о всё новых и новых случаях. Тысячи людей, среди которых дети, вынуждены находиться на улицах в условиях морозной погоды, дожидаясь проверки зданий.

Как сообщили очевидцы около 11:00, посетителей и персонал выели из Дома Зингера на Невском проспекте. В этом здании находится Дом книги, офис соцсети «ВКонтакте» и другие учреждения. Дом Зингера регулярно оказывается под ударом «шутников».

Продолжаются эвакуации школ и учреждений среднего профессионального образования. В частности, выведены учащиеся и сотрудники школы №186, школы №119 и гимназии №148 имени Сервантеса в Калининском районе, лицея №486 в Выборгском районе, гимназии №528 и школы №625 в Невском районе, школы №325 во Фрунзенском районе, школы №630 и №596 в Приморском районе, школы №291 в Красносельском районе, Медицинского колледжа им. В.М.Бехтерева на Ленинском проспекте и других.

Волна эвакуаций вновь накрыла торговые комплексы города и области. В частности, ТЦ «Пик» на Сенной площади в центре города, ТК «Озерки» на севере мегаполиса, ТК «Румба» в Кировском районе, ТРК «Жемчужная плаза» на юго-западе, ТРЦ «Гранд Каньон», ТК «Рио». Также эвакуирован большой торговый комплекс «Мега Дыбенко» во Всеволожском районе Ленинградской области.

За выходные, 16−17 февраля, в Петербурге были эвакуированы из-за угроз заминирования более 25 тыс. человек.