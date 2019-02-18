Москва, 18 февраля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В Вооруженных силах РФ внесут изменения в систему управления военной полицией. Изменения произойдут с 1 марта 2019 года, сообщили в Минобороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная полиция

В частности, во всех военных округах и на Северном флоте вводится должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции.

Также для координации деятельности территориальных органов — военных комендатур, военных автомобильных инспекций создаются войсковые подразделения военной полиции.

Такие подразделения появятся в каждом мотострелковом и танковом полку, в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) и в других структурах российской армии.

Читайте также: Морские подразделения военной полиции появятся в России в 2019 году

Как сообщало ИА REGNUM, в составе Вооружённых сил России в 2019 году будут созданы морские подразделения военной полиции.

Ранее на эту тему: Сформированы подразделения военной полиции на Северном Кавказе