В России с 1 марта меняется система управления военной полицией
Москва, 18 февраля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В Вооруженных силах РФ внесут изменения в систему управления военной полицией. Изменения произойдут с 1 марта 2019 года, сообщили в Минобороны.
В частности, во всех военных округах и на Северном флоте вводится должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции.
Также для координации деятельности территориальных органов — военных комендатур, военных автомобильных инспекций создаются войсковые подразделения военной полиции.
Такие подразделения появятся в каждом мотострелковом и танковом полку, в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) и в других структурах российской армии.
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Как сообщало ИА REGNUM, в составе Вооружённых сил России в 2019 году будут созданы морские подразделения военной полиции.
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