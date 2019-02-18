Москва, 18 февраля, 2019, 12:20 — ИА Регнум. 17 февраля в подмосковном Подольске состоялся митинг обманутых дольщиков. В нём приняли участие около 150 человек. Однако организаторы утверждают, что участников было больше, поскольку им удалось собрать 400 подписей дольщиков.

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг обманутых дольщиков в подмосковном Подольске

Мероприятие стартовало в 13:00 с шествия от проспекта Кирова. Протестующие прошли колонной до площади генерала Еремеева. Там развернулась основная часть акции — митинг, в ходе которого участники рассказывали о проблемах на своем недостроенном объекте и делились опытом. Многие участники держали в руках плакаты с названием жилищных комплексов (ЖК), в которых должны были получить квартиры.

Георгий Балаков ИА REGNUM На митинге собралось около 150 человек

Даже самые благонадежные компании могут не завершить строительство, а практически готовый объект вовсе не означает, что договор будет исполнен в срок, рассказала педагог Ирина Иванова. В июне 2017 года она решила стать участником долевого строительства объекта в ЖК «Народный» в городе Подольск. На тот момент дом, был практически достроен, и школьный учитель не подозревала, что у неё могут возникнуть какие-то проблемы.

«Я не покупала право на собственность с нулевого цикла. Я видела, что это пристройка к уже сданным секциям. Я видела, что седьмой и девятые этажи уже обкладывают кирпичом. Я обратилась к сайту застройщика и увидела всю документацию, которая не вызвала у меня вопросов. Но самое главное, я увидела на этом сайте благодарность мэра нашего города Николая Пестова. Это была благодарность лично застройщику. У меня не оставалось вопросов, я думала, что не возникнет никаких проблем. Мы — потомственная семья учителей. Мой муж — заслуженный учитель области, я являюсь почетным работником народного образования России. Мой сын пошёл по нашим стопам. Эта однокомнатная квартира — это все наши средства, которые мы смогли скопить в течении всей нашей жизни. Эта квартира предназначалась для сына», — рассказала обманутая дольщица. Она выразила надежду, что мэр Подольска и губернатор Московской области Андрей Воробьев станут гарантами её конституционных прав.

Строительство в ЖК «Народный» не завершено по причине недостатка средств, сообщил присутствующим другой участник долевого строительства Александр Толмачёв. Однако он не понимает, почему миллиарда рублей не хватило, чтобы сдать объект.

«У нас в доме порядка 250 квартир. Если посчитать общую стоимость, это ориентировочно 1 млрд рублей. На собрании дольщиков нам говорили, что денег на застройку нет. Возникает вопрос, неужели у нас строительная отрасль стала убыточной? В попытках как-то сдвинуть ситуацию с места, мы прошли по многим кабинетам власти в городе и области, но они пока не дали никакого результата. В последнее время наш город стал зарастать недостроями. Откуда же берутся недобросовестные застройщики и чем занимаются контрольно-надзорные органы», — рассказал в ходе своего выступления Толмачёв.

Дольщики ЖК «Ренессанс» рассказали, что ждут своих квартир уже 17 лет. И в их случае строительство придется начинать «с нуля». Ведь за это время изменилось законодательство, технические условия и нормы строительства.

«Подольск — это просто «столица недостроев». Мы состарились, не знаем, верить или нет, будем ли мы жить в своих квартирах. Работа администрации совсем неэффективна, больше сказать, она позорна. Я слышала, многие долгострои добиваются «проблемности» [признания объекта проблемным]. Наш дом признан проблемным и давно. В 2017 году появилась новая дорожная карта. Казалось бы должны были получить ключи в декабре 2019 года. Но сейчас этот срок передвинут на лето 2020 года. Нам морочит голову администрация, кормят сказками, приводят непонятных людей, которые якобы достроят дом. Потеряна все документация, утерян проект дома, его тоже нужно восстанавливать», — обратилась к митингующим участник долевого строительства Людмила Фомина.

Другой участник долевого строительства ЖК «Ренессанс» Виталий Москвичёв предположил, что обманутых дольщиков в Подмосковье намного больше, чем официально зарегистрировано. По его оценке, их численность составляет от 150 до 200 тысяч человек.

«По всем каналам ТВ мы видим, что чиновники рапортуют о решённых проблемах дольщиков. Все они говорят о гигантской работе по дольщикам. В каждом должна проснуться гражданская позиция. Мы требуем отставки правительства Российской Федерации. В отставку! Мэром Подольска является Пестов Николай Игоревич. И всё это время он решает нашу проблему. В отставку такого человека за непрофессионализм», — обратился Москвичёв с трибуны.

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг обманутых дольщиков в подмосковном Подольске

Толпа троекратно проскандировала «В отставку». Перед трибуной села женщина, которая, пародируя нищенку, держала в руках кепку для милостыни. На груди участницы акции висел плакат: «ЖК «Чеховский Посад» — обмануты с 2015 года». В ногах она держала картонку: «Собираю деньги на новую квартиру». Её «перфоманс» вызвал оживление, в разговорах между собой присутствующие отмечали, что бездействие властей толкает их к тому, чтобы встать с протянутой рукой.

О том, как обманутым дольщикам приходится выживать, потратив все деньги на жильё, которое они так и не смогли получить, рассказала дольщица «Urban Group» Ольга Дмитриева.

«Нас обанкротили буквально летом. Дел никаких, одни обещания. В нашем ЖК женщина мечтала о втором ребёнке. Но так случилось, что застройщик обанкротился. Она была вынуждена сделать аборт, потому что муж лишился работы, и чтобы кормить первого ребенка, она не могла рожать второго. У нас есть в УК статья «Доведение до самоубийства», а «доведения до убийства» — нет. Кто у нас доводит женщин до того, чтобы они убивали своих детей? Почему наша власть над нами издевается? Почему нас считают за муравьев? Пришли в лес, в муравейнике палочкой поковыряли, муравьи бегают, собирают документы, восстанавливают свой быт, а они пошли дальше», — сдерживая слёзы рассказала женщина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин призвал федеральные и региональные власти не перекладывать с себя обязанность решать проблемы обманутых дольщиков.