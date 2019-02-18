Москва, 18 февраля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В рейтинге «губернаторских» аккаунтов в Instagram на первом месте оказалась страница мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает Фонд «Петербургская политика». Исследование проводилось совместно с «Давыдов.Индекс». Результаты опубликованы в ночь на 18 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Популярность аккаунтов оценивалась по числу подписчиков среди коллег из губернаторского корпуса. Всего в исследование включили 52 страницы в данной социальной сети, которые ведут главы регионов.

Лидером стала страница Сергея Собянина, на которую подписано 30 губернаторов. Второе и третье место поделили глава Татарии Рустам Минниханов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, за обновлениями фотографий которых следят по 23 руководителя субъекта.

Далее следуют глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (18 подписчиков-губернаторов), глава Крыма Сергей Аксёнов (17), губернатор Калининградской области Антон Алиханов (14).

Любопытно скромное место в середине списка у популярного Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова, на которого подписаны лишь четыре губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, социальная сеть Instagram убрала значок верификации с аккаунта президента Венесуэлы Николаса Мадуро.