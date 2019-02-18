Москва, 18 февраля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Инвестиции в рублёвые активы — это сомнительное предприятие, так как инфляция «съест» значительную часть полученного процента, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина, заявившего о грядущей высокодоходности инвестиций в рублёвые активы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Получается, что процентные ставки будут расти, — сказал экономист. — А почему они будут расти? ЦБ будет повышать ключевую ставку, а значит, он в дальнейшем будет продолжать ограничивать денежную массу и душить тем самым экономику. А почему он будет её повышать? Не потому ли, что нам грозит повышение инфляции? Центробанк обычно на это отвечает повышением ставки. Если ключевая ставка будет расти вместе с инфляцией, то, конечно, никакого увеличения реального дохода у держателей депозита в рублях не будет. Потому что инфляция будет съедать значительную часть полученного процента по депозиту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» заявил:

«Инвестиции в рублёвые активы в долгосрочной перспективе будут приносить больший доход с учётом более высокого уровня процентных ставок, чем инвестиции в другие валюты».

Кроме того, он предположил, что в долгосрочной перспективе курс российской валюты будет устойчив.