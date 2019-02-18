Москва, 18 февраля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Закредитованность российской экономики говорит о том, что у населения закончились последние сбережения, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, призвавшего жителей РФ хранить сбережения в рублях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Вопрос в том, что хранить и где взять денег, если закредитованность экономики растёт, что явно говорит о том, что у людей кончились последние сбережения и хранить им действительно нечего, — сказал Комолов. — Что касается идеи хранить активы в такой нестабильной валюте, как рубль, то его нестабильность была исторически продемонстрирована — с начала 1990-х годов рубль обесценился по отношению к доллару где-то в 130 тысяч раз. И очевидно, что ничто не заставит его пройти этот путь вспять. Более того, мы постоянно наблюдаем его волатильность и отскоки на слабые позиции».

Кроме того, экономист объяснил, во что граждане РФ могли бы инвестировать с меньшим риском.

«Если, например, кто-то после пенсионной реформы озаботился своими будущими доходами уже после выхода в какую-то категорию старшего возраста, то очевидно, что рубль — это совершенно глупая форма сбережения денег, — сказал Комолов. — В данном случае лучше совершить инвестиции в какие-то реальные активы. Самым надёжным активом является золото, и золотой счёт в Сбербанке из всех зол самое меньшее. Хотя неизвестно, что с ним будет, если вдруг санкции на Сбербанк расширят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, сказанным им в эфире телеканала «Россия 1», в долгосрочной перспективе рубль устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении. Кроме того, он отметил, что «деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагаются их траты».