Донецк, 18 февраля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Три взрыва в центре Донецка. По данным региональных МЧС и МВД, два из них прогремели рядом с гостиницей, где живут представители мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Один из взрывов произошёл на бульваре Пушкина в центральной части столицы ДНР, рассказал источник ТАСС. Территория вокруг места происшествия оцеплена, туда прибыли сотрудники силовых ведомств и пожарные. По предварительным данным, в результате взрывов никто не пострадал.

В настоящее время подробности выясняются, специалисты устанавливают тип взрывчатки. Как заявил представитель силовых структур республики, которого цитирует РИА Новости, причиной взрывов стала атака украинских беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, только за сутки 17 февраля на территории Донецкой Народной Республики было зафиксировано 33 нарушения перемирия со стороны вооружённых формирований Украины. Всего было выпущено 263 единицы боеприпасов.