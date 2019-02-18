Оттава, 18 февраля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Канада намерена закупить у правительства Австралии 18 истребителей F/A-18 и запасных частей. Первые два промежуточных истребителя поступили в распоряжение ВВС Канады накануне, 17 февраля. Самолёты были доставлены на полигон в городе Колд-Лейк в провинции Альберта с военно-воздушной базы ВВС США «Неллис», расположенной в штатеНевада. Об этом говорится в сообщении канадского министерства национальной обороны.

(сс) Joni-Pekka Luomala F/A-18

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Поясняется, что эти самолёты были приобретены на период замены устаревших истребителей четвертого поколения CF-18. В будущем вместо них планируется закупить самолёты пятого поколения F-35 компании Lockheed Martin.

Как добавили в минобороны страны, F/A-18 имеют тот же тип, что и стоящие в настоящее время на вооружении ВВС Канады CF-18, поэтому они будут быстро введены в состав военно-воздушного флота королевства после проведения соответствующей модификаций и технических работ, которыми займутся канадские компании.

Планируется, что поставки будут осуществляться с регулярными интервалами в течение следующих трёх лет, последний истребитель будет поставлен в конце 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сама же Австралия закупает самолёты для своего воздушного флота в США. Так, в декабре 2018 года королевские ВВС Австралии получили первые два истребителя пятого поколения F-35A. Они будут использоваться 3-й эскадрильей ВВС. Всего Австралия заказала 72 истребителя F-35A. На эту программу правительство страны запланировало 17 млрд австралийских долларов.