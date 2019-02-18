Соледар, ДНР, 18 февраля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано 33 нарушения перемирия со стороны вооружённых формирований Украины, в ходе которых по территории ДНР было выпущено 263 единицы боеприпасов, сообщили 18 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На донецком направлении боевики ВСУ выпустили 35 мин калибра 120 мм и 32 мины калибра 82 мм, произвели два выстрела из танка, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики три раза открыли огонь из 120-мм миномётов, выпустив по территории ДНР 34 мины. Они также применили гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр», терминал), Спартак, Крутая Балка, Жабичево, Александровка, Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Октябрь, Саханка», — сказано в сообщении.

В ходе обстрелов повреждения получили пять жилых домов в населённом пункте Северный и посёлке шахты «Трудовская».

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 124 единицы боеприпасов. В ходе обстрелов получила ранение женщина 1949 года рождения. Повреждены шесть жилых домов в двух населённых пунктах.

Читайте также: ДНР: боевики ВСУ 14 раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия