Москва, 18 февраля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В ближайшее время Министерство строительства РФ не будет заниматься разработкой программы по субсидированию ипотечных ставок. Об этом заявил заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

AlexanderStein Ипотека

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По его словам, которые приводит газета «Известия», такой необходимости на сегодняшний день нет, так как отсутствия спроса не наблюдается. Так, 2018 год стал рекордным для России по выдаче жилищных ссуд — объём кредитования превысил 3 трлн рублей. А вот в 2019 году ставки по ипотеке вырастут с нынешних 9,56% до 10,5−11% годовых, поскольку крупнейшие банки подняли свои ставки на 1,5−2,5%, что, по мнению экспертов, неизбежно спровоцирует сокращение спроса на такие займы.

По словам Стасишина, дальнейшая динамика показателя будет зависеть от внешних факторов и ситуации на финансовом рынке. При их ухудшении и влиянии на рост ипотечной ставки в дальнейшем механизмы субсидирования все же могут обсуждаться, подчеркнул министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году количество взятых жителями РФ ипотечных кредитов достигло максимума — 576,5 тысячи. В общей сложности было выдано ипотечных займов на 1,3 трлн рублей. Это на 51% больше, чем в 2017 году. В среднем размер кредита составил 2,4 млн рублей. Этот показатель увеличился на 18% и также достиг рекорда.

Добавим, что, по прогнозам экспертов, в 2019 году рынок ипотеки в России снизит темпы роста с 24% до 16%. Ожидается небольшой рост ипотечных ставок на 0,5−1% в первой половине 2019 года. При этом, как заявил президент РФ Владимир Путин, рост ставок по ипотеке в России был прогнозируем, он связан с рядом принятых правительством решений, в том числе с повышением НДС, но это явление краткосрочно. В дальнейшем показатели должны не только выровняться, но и начать снижаться, добавил глава государства.