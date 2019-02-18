Гома, Конго, 18 февраля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Восемь человек погибли в результате трех случаев стрельбы в городе Гома на востоке ДР Конго. Об этом, как передает Daily Monitor Uganda, сообщил 17 февраля мэр города Гома Тимоти Муисса.

(сс) Clement Bourse На улицах Конго

«Прошлой ночью в провинции Мугунга была стрельба. Пять человек были убиты, другие ранены. В Катое один был убит около заправочной станции, в Бухене — двое убитых», — сообщил мэр.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

Местные жители недовольны реакцией властей и полиции на произошедшее.