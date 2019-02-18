Махачкала, 18 февраля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Новые авиарейсы из Махачкалы в города Волгоград и Симферополь запустит авиакомпания «Азимут». Предварительная договоренность об этом была достигнута между главой Дагестана Владимиром Васильевым и председателем совета директоров авиаперевозчика Павлом Удодом, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе международного аэропорта Махачкалы.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Также с 1 апреля будут возобновлены рейсы в Краснодар, а в летнем расписании аэропорта — в Минеральные Воды и Сочи.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 21 февраля авиакомпания Atlasglobal возобновит прямое авиасообщение между Махачкалой и турецким Стамбулом, которое было закрыто в ноябре 2018. Рейсы будут совершаться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Ранее, в сентябре 2018 года, аэропорт Махачкалы и ассоциация туризма Азербайджана достигли предварительной договорённости о запуске прямого авиасообщения между городами Махачкала и Баку.

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