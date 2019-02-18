Москва, 18 февраля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. В Лондоне цена нефти марки Brent 15 февраля показала мощное движение вверх. К вечеру нефть легко перепрыгнула психологически значимый уровень в $65 за баррель, и к концу торговой сессии подорожала на 2,6% до $66,26 за баррель. Таким образом, цена нефти обновила максимумы, которых рынок не видел с конца ноября 2018 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Причиной сильного роста нефти 15 февраля стало сообщение агентства Bloomberg о крупной аварии на принадлежащем Саудовской Аравии шельфовом нефтяном месторождении «Сафания». Как сообщило агентство, якорь судна повредил силовой кабель, из-за чего буровая платформа оказалась обесточена, а добыча нефти на месторождении приостановлена до марта.

15 февраля вышли данные от Baker Hughes, согласно которым, число активных нефтяных вышек в США за неделю подросло всего на три штуки до 857. Сейчас уровень сопротивления по цене Brent располагается на отметке в $67, при преодолении этого уровня нефть дойдет до $69−69,50 за баррель, но на этих уровнях сопротивление может быть более сильным.

Так что путь на $70 за баррель может оказаться не очень легким. По цене Brent в начале недели, 18 февраля, ожидается интервал в $65−67 за баррель.

Читайте также: Цена на нефть Brent превысила $66 впервые с осени 2018 года