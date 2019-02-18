Абу-Даби, 18 февраля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. МИД ОАЭ сообщил о вступлении в силу с 17 февраля межправительственного соглашения между Россией и ОАЭ о взаимной отмене виз для своих граждан. Об этом сообщает новостное агентство ОАЭ «Gulf News».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вид на Дубаи с Палм-Джумейра

«В соответствии с соглашением, граждане РФ и ОАЭ, при наличии действующего паспорта и отсутствии намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право пребывания или следования транзитом через территорию другого государства без виз в течение 90 из 180 дней». С таким заявлением выступило ведомство иностранных дел.

Напомним, что соглашение было подписано в Казани 6 июля 2018 года.