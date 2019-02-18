Дамаск, 18 февраля, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад призвал курдских повстанцев к диалогу, сообщает 18 февраля Kurdistan24, ссылаясь на заявление политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Стороны и прежде пытались найти общий язык, однако курдская сторона отклоняла предложения Дамаска. Теперь, в новых условиях, они поступили вновь.

«Диалог необходим, но существуют различия в позициях, поэтому нам необходимо сосредоточиться на чем-то, что нас объединяет», — подчеркнул Асад, добавив, что децентрализация может ослабить государство.

Напомним, после начала внутреннего конфликта в Сирии, курды получили автономию в рамках государства, данное завоевание они не хотели бы утратить. Однако возможный вывод войск США из страны может значительно ослабить их позиции.