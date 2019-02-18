Кукута, Колумбия, 18 февраля, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио (штат Флорида) заявил, что венесуэльским военным придется скрываться от правосудия, если не позволят доставить в страну гуманитарную помощь из США. Об этом сообщает Associated Press.

Cancillería del Ecuador Венесуэльская бронетехника

Рубио прибыл в город Кукута в Колумбии, расположенный вблизи границы с Венесуэлой. Ранее американские власти направили в Кукуту по меньшей мере три самолета с гуманитарными грузами для Венесуэлы.

Сенатор, которому издание приписывает ключевую роль в выработке курса США по отношению к Венесуэле, назвал возможные попытки помешать доставке помощи «преступлением против человечности». Если венесуэльские военные это сделают, то «будут до конца жизни прятаться от правосудия», пригрозил он.

Как сообщало ИА REGNUM, о доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу ранее объявил оппозиционный лидер Хуан Гуайдо. Президент страны Николас Мадуро подчеркивал, что помощь народу от США не нужна.

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