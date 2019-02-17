Москва, 18 февраля, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Камера видеонаблюдения в центре Москвы зафиксировала потасовку между охранником Минкомсвязи и молодым спортсменом, в ходе которой юноша скончался. Запись доступна для просмотра на YouTube.

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Драка произошла 17 февраля возле Центрального телеграфа на Тверской улице. Запись показала, что 22-летний боец Геннадий П. напал на 51-летнего охранника. Сначала крупный мужчина пытается защититься от ударов и в какой-то момент падает на землю. Позже упал спортсмен и перестал подавать признаки жизни.

Поводом для драки стала попытка молодого человека обойти шлагбаум. Охранник пытался оказать спортсмену первую помощь и вызвал «скорую». Однако медикам пришлось лишь констатировать смерть, сообщает «Московский комсомолец».

Предположительно, Геннадий П. скончался от сердечной недостаточности. Точную причину смерти покажет экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшим в драке на Тверской улице оказался уроженец Орловской области, чемпион России по рукопашному бою 1986 года рождения. Следственнй комитет приступил к проверке инцидента.

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