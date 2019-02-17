Каракас, 18 февраля, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Венесуэльская государственная компания Petróleos de Venezuela назвала ложной информацию о заморозке своих счетов российским «Газпромбанком». Сообщение об этом опубликовано в Twitter нефтегазовой компании.

The Photographer Штаб-квартира PDVSA. Маракайбо

Отмечается, что речь идет о вредоносных сообщениях, которые призваны ввести в заблуждение население Венесуэлы.

«Это фальшивка», — говорится в публикации PDVSA.

Как сообщало ИА REGNUM, о заморозке активов PDVSA российским «Газпромбанком» рассказал неназванный источник агентства Reuters. Отмечалось, что таким образом российский банк стремится снизить риски от американских санкций.

Напомним, в январе власти США объявили о наложении санкций на венесуэльскую нефтегазовую компанию. Вашингтон заблокировал активы и интересы компании в своей юрисдикции на $7 млрд, сделки с ними попали под запрет.