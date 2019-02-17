Симферополь, 18 февраля, 2019, 00:50 — ИА Регнум. Учебник по истории Крыма для десятых классов, написанный профессором МГУ Сергеем Юрченко, должен быть изъят из всех школьных и публичных библиотек региона. Об этом говорится в обращении Совета крымских татар к главе Крыма Сергею Аксенову.

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Возмущение крымских татар вызвала книга «История Крыма. 10-й класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций», изданная «Просвещением» в 2018 году. В ней, как отмечают авторы обращения, утверждается, что в годы Великой Отечественной войны на сторону гитлеровцев перешли 20 тыс. крымских татар, а 14 тыс. крымских татар призывного возраста участвовали в борьбе с партизанами.

Крымские татары представлены авторами пособия как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, враги советской власти и мусульмане, ненавидящие русских. Депортация крымско-татарского народа представлена вполне оправданным фактом, сообщают со ссылкой на тест обращения РИА Новости.

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Содержание учебника «разрушает межнациональное согласие в Крыму», отмечено в документе. В Совете полагают, что авторы учебника умолчали о других фактах, подтверждающих весомый вклад крымско-татарского народа в борьбу с фашистскими захватчиками.

Указанный учебник по истории Крыма будет отправлен на экспертизу, сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года сенатор от Крыма Сергей Цеков уже выражал недовольство качеством школьных учебников по истории России, в том числе формулировками периода воссоединения с полуостровом.

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