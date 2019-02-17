Лондон, 17 февраля, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Бывшая актриса Меган Маркл, в мае 2018 года вышедшая замуж за британского принца Гарри, герцога Сассекского, выступила в поддержку «деколонизации учебной программы» высших учебных заведений Великобритании. Движение с таким названием настаивает на том, что в университетах страны часть белых преподавателей нужно заменить на чернокожих. Об этом 17 февраля сообщил портал Express.

Northern Ireland Office Меган Маркл

В 2018 году был опубликована информация, согласно которой из 14,2 тыс. мужчин профессоров 12 тыс. являются белыми и лишь 90 — чернокожими. Также, согласно исследованию, проведенному организацией Advance Higher Education, 68% британских профессоров являются белыми мужчинами, 23% — белыми женщинами, 6,5% — темнокожими мужчинами и лишь 2% — темнокожими женщинами. Издание пишет: когда Меган Маркл показали этот отчет, она дала понять, что удивлена таким «низким разнообразием профессоров в Великобритании».

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Напомним, в 2016 году студенты Оксфордского университета провели кампанию, целью которой было удаление с его территории статуи Сесила Родса. Организаторы напомнили, что Родс, живший в XIX веке, был колонизатором и рабовладельцем.