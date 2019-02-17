Лондон, 17 февраля, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Появление флага Российской Федерации на соборе в британском Солсбери является «добротной провокацией». Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Лондоне, комментируя информацию СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции в отношении России

«Мы (дипломаты) видели эти публикации, — сказал представитель дипмиссии. — Никакой официальной информации на этот счет у нас нет».

При этом он добавил, что если инцидент в британском Солсбери действительно имел место, то это можно расценивать как «добротную провокацию».

Напомним, 17 февраля британская радиостанция Spire FM сообщила, что в городе Солсбери на готическом соборе Девы Марии неизвестные вывесили флаг РФ.

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