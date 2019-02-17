Москва, 17 февраля, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Очередным примером «управляемой утечки» можно назвать информацию СМИ о состоянии бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля. Об этом сообщила на странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью газеты The Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов © ИА REGNUM Юлия Скрипаль

По словам дипломата, материал газеты — «очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ».

Ранее издание The Sunday Times со ссылкой на источник сообщило, что состояние здоровья пережившего покушение в британском городе Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось.

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