В Мариинском театре пройдут бесплатные концерты
Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. В Мариинском театре у зрителей будет возможность послушать два бесплатных концерта, сообщает 17 февраля Neva.today.
Дарья Драй ИА REGNUM
Мариинский театр
В предстоящую среду, 20 февраля, вниманию посетителей театра будут представлены произведения Чайковского, Сен-Санса, Масне и других прославленных композиторов.
27 февраля будет звучать Бетховен, Хофмайстер и Прокофьев.
Напомним, бесплатные концерты представлены в Мариинском театре в рамках проекта «Открытая среда в Мариинском».