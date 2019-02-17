Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. В Мариинском театре у зрителей будет возможность послушать два бесплатных концерта, сообщает 17 февраля Neva.today.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

В предстоящую среду, 20 февраля, вниманию посетителей театра будут представлены произведения Чайковского, Сен-Санса, Масне и других прославленных композиторов.

27 февраля будет звучать Бетховен, Хофмайстер и Прокофьев.

Напомним, бесплатные концерты представлены в Мариинском театре в рамках проекта «Открытая среда в Мариинском».