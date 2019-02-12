Вашингтон, 17 февраля, 2019, 19:57 — ИА Регнум. В интернете появился второй трейлер нового фильма о герое комиксов «Хелбой», сообщает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Хеллбой», реж. Нил Маршалл. 2019. США Хеллбой

Главную роль в картине исполнил Дэвид Харбор, а противостоять ему будет Мила Йовович, которая сыграет супругу Мерлина и Кровавую Королеву. Перезапуск популярной франшизы будет доступен зрителям уже 11 апреля.

Режиссером фильма выступил Нил Маршал известный своей работой на фильмом «Спуск» и популярным сериалом «Игра престолов». Авторы фильма пообещали поклонникам жесткую картину, балансирующую на грани ужастика и кинокомикса.