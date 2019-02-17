Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Почти 3 тыс. украинских военных погибли на территории Донбасса за минувшие пять лет. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Что посеешь...

По его словам, всего на территории региона в результате боевых действий погибли 2945 солдат и офицеров вооруженных сил Украины (ВСУ), из них 948 после подписания Минских соглашений.

Как ранее передавало ИА REGNUM, война в Донбассе вспыхнула в 2014 г. после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направила армию и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые не поддержали незаконную смену власти в стране.

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