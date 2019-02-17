Лондон, 17 февраля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В английском городе Солсбери на готическом соборе Девы Марии неизвестные вывесили флаг Российской Федерации. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает местная радиостанция Spire FM.

WyrdLight.com Солсберийский собор

Флаг был замечен ранним утром в воскресенье, 17 февраля. По всей видимости, неизвестные забрались на строительные леса, установленные на части собора, чтобы повесить флаг.

Один из местных жителей заявил, что, скорее всего, видел того человека, который вывесил российский флаг, когда проходил мимо собора в 6:30 утра по местному времени, возвращаясь с работы.

На данный момент флаг уже сняли. Депутат британского парламента от избирательного округа Солсбери Джон Глен осудил эту акцию.

«К счастью, его уже сняли — какая глупая выходка, высмеивающая серьезные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери в прошлом году», — написал депутат Глен на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что 4 марта 2018 года в Солсбери были якобы отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия. При этом Скрипали не погибли. Британские власти обвинили в покушении на Скрипалей Россию.