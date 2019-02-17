Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Зрители и сотрудники Мариинского театра в санкт-петербурге эвакуированы после получения анонимного сообщения о минировании здания. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

Анонимное сообщение об угрозе взрыва было получено администрацией театра. Было принято решение об эвакуации зрителей и работников театра.

Здание театра обследуют сотрудники правоохранительных органов. В зависимости от результатов обследования будет решён вопрос о проведении вечерних спектаклей.

Вечером в репертуаре спектакля значатся три одноактных балета, концерт «Брамс. Немецкий Реквием» и балет «Жизель».

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке здания торгово-развлекательного центра в Москве «Каширская плаза» после получения сообщения о минировании. Посетители и работники торгового центра были эвакуированы.