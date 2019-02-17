Москва, 17 февраля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский проведет встречу с лидерами отечественного кинематографа, сообщает 16 февраля ИА InterMedia.

Цитата из к/ф «Человек с киноаппаратом». реж Дзига Вертов. 1929. СССР Оператор

Целью переговоров станет подведение итогов 2018 года, а также планы на развитие российского кино в 2019 году.

Во встрече примут участие генеральный директор ЗАО «Дирекция кино» Анатолий Максимов, директор ООО «Кинокомпания"СТВ» Сергей Сельянов, актер и кинорежиссер Федор Бондарчук, а также кинорежиссер Алексей Учитель.

Напомним, отечественный кинематограф в настоящее время не может конкурировать на мировом рынке. Причиной тому становится недостаточное количество выпускаемых ежегодно картина (порядка 80), а также ориентация на коллег из ЕС и США.