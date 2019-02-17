Москва, 17 февраля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Проверка торгово-развлекательного центра на юге Москвы начата работниками экстренных служб города после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщил 17 февраля ряд московских СМИ со ссылкой на очевидцев и источники в экстренных службах.

Moscow.mchs.ru Спасатели

Сообщение об угрозе взрыва поступило в ТРЦ «Каширская плаза», расположенный по адресу Каширское шоссе, дом 61. Посетители и работники ТРЦ уже эвакуированы, специалисты оперативных служб приступили к проверке помещений ТРЦ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о волне анонимных сообщений о «минировании» нескольких объектов в Москве. Накануне сотрудниками полиции были проверены несколько торговых центров, в которые поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва.

Волна ложных минирований затронула и Санкт-Петербург. Здесь были эвакуированы и впоследствии проверены сотрудниками полиции сразу несколько объектов, в том числе торговые центры, гостиница «Россия» и музей «Россия — моя история».

Во всех случаях взрывных устройств обнаружено не было.