Тверь, 17 февраля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нелидовском районе Тверской области. Об этом 17 февраля соообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло утром 17 февраля на 325-м километре автотрассы М-9 «Балтия». Столкнулись два легковых автомобиля Audi и Volkswagen. В результате столкновения погиб один человек, ещё двое получили травмы.

На место происшествия для ликвидации последствий аварии привлекались спасатели МЧС, экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи. Всего было привлечено 19 человек и 6 единиц техники.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Кемеровской области. В результате столкновенияпассажирского автобуса с легковым автомобилем здесь погибли два человека, ещё трое получили травмы.