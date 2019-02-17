Вашингтон, 17 февраля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Американская компания Apple зарегистрировала патент на устройство с гибким экраном в ведомстве по патентам и товарным знакам США. Патентная заявка опубликована на официальном сайте ведомства.

(сс) Fernando Coelho Apple

В заявке Apple описывается электронное устройство, которое может сгибаться на шарнирах. Устройство может быть сложено в двух направлениях: при одном варианте сгиба обе части экрана оказываются обращены наружу, при втором — друг к другу. Эта технология может использоваться не только для смартфонов, но и для планшетных компьютеров.

Отметим, ранее несколько компании представили прототипы смартфонов с гибким экраном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что продажи смартфонов с гибким экраном от южнокорейской компании Samsung Galaxy F начнутся в марте 2019 года.