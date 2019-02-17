Абу-Даби, 17 февраля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Новейшая авиационная ракета «Бронебойщик» прошла государственные испытания. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил журналистам генеральный директор предприятия-разработчика данной ракеты концерна «Техмаш» Владимир Лепин на выставке вооружений IDEX.

(сс) Fedor Leukhin СУ-25

По словам Лепина, весь объем государственных испытаний авиационного ракеты нового поколения С-8ОФП, известной как «Бронебойщик», был завершен в 2018 году. Сейчас идет отработка её боевого применения в различных носителях. Кроме того, министерство обороны Российской Федерации решает вопрос о её серийном производстве.

Лепин отметил, что «Бронебойщик» предназначена для вооружения самолетов типа Су-25, а также вертолетов Ми-8. Данная ракета пополнит семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.

Особенностью данной ракеты является то, что она способна пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом сама ракета не разрушается и продолжает полет. Ракета способна пробивать и массивные бетонные конструкции.