Лондон, 17 февраля, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Авиакомпания British Midland Regional Limited, известная также как торговая марка Flybmi, объявила о прекращении своей деятельности в связи с ростом цен на топливо и тарифов на выбросы углеводородов, соответственное сообщение 16 февраля опубликовано на официальном сайте авиаперевозчика.

(сс) Paul Robertson Самолет авиакомпании Flybmi

По словам представителя Flybmi, данное решение вызвано тем, что авиакомпания столкнулась с рядом трудностей, в число которых входят недавний скачок цен на топливо и повышение платы за выбросы углеводородов, вызванное недавним решением Европейского союза (ЕС) об исключении британских авиакомпаний от полного участия в Схеме торговли выбросами в ЕС в связи с выходом Великобритании из состава ЕС (Brexit).

«Эти вопросы подорвали усилия, которые были направлены на то, чтобы деятельность авиакомпании стала прибыльной» — заключил представитель британской авиакомпании.

Также в сообщении на сайте Flybmi подчеркивается, что текущая деятельность и будущие перспективы авиакомпании были серьезно затронуты неопределенностью, созданной процессом Brexit, который привел к неспособности авиаперевозчика обеспечить ценные контракты на полеты в Европе.

Отметим, Flybmi эксплуатирует авиапарк из 17 региональных реактивных самолетов на маршрутах в 25 европейских городов и базируется в аэропорту Ист-Мидленд между городами Лестер, Ноттингем и Дерби.