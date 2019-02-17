Новосибирск, 17 февраля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Крупный склад с сельскохозяйственной продукций загорелся в Новосибирске. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Новосибирской области.

54.mchs.gov.ru Ликвидация пожара на складе в Новосибирске

Огонь полыхает на площади в 960 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарные расчеты, развернут штаб пожаротушения. Рядом с горящим зданием находятся другие складские помещения и пожарные пытаются не допустить перехода огня на них.

Уточняется, что склад находится в Дзержинском районе Новосибирска на улице Электрозаводской. Информация о пожаре поступила в 8:41 по местному времени (4:41 по московскому времени).

Известно, что на горящем складе хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло.

Металлическая кровля склада рухнула и мешает добраться до очага возгорания. Пожару присвоен третий ранг сложности. К месту пожара прибыл пожарный поезд.

Поскольку склад находится в промышленной зоне, то угрозы для жилой застройки нет.