В Новосибирске горит крупный продовольственный склад
Новосибирск, 17 февраля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Крупный склад с сельскохозяйственной продукций загорелся в Новосибирске. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Новосибирской области.
Огонь полыхает на площади в 960 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарные расчеты, развернут штаб пожаротушения. Рядом с горящим зданием находятся другие складские помещения и пожарные пытаются не допустить перехода огня на них.
Уточняется, что склад находится в Дзержинском районе Новосибирска на улице Электрозаводской. Информация о пожаре поступила в 8:41 по местному времени (4:41 по московскому времени).
Известно, что на горящем складе хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло.
Металлическая кровля склада рухнула и мешает добраться до очага возгорания. Пожару присвоен третий ранг сложности. К месту пожара прибыл пожарный поезд.
Поскольку склад находится в промышленной зоне, то угрозы для жилой застройки нет.