Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Проведение глубоких реформ во время военных действий свидетельствует об успехе Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко во время участия в панельной дискуссии «Безопасность в Восточной Европе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Управленец

Порошенко отметил важность украинского вопроса в повестке дня и поблагодарил европейских партнёров за помощь в проведении реформ.

«Я горжусь, что сейчас Украина является историей успеха. Возможно, единственная в нынешней ситуации, поскольку мы проводим реформы во время войны. Это [самые] глубокие реформы, которые моя страна когда-то проводила», — заявил Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля во время «Украинского ланча» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Канады Христя Фриландзаявила, что многие из жителей Украины разочарованы в реформах. Она пообещала, что Канада выделит $25 млн для обеспечения проведения президентских выборов на Украине, которые назначены на 31 марта 2019 года.