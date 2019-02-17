* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 17 февраля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны, такие как Великобритания, Франция и Германия «взять обратно» более восьми сотен боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предать их суду. Об этом Трамп написал накануне, 16 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дональд Трамп

«США призывают Британию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захваченных в Сирии, и предать их суду», — пишет Трамп.

При этом Трамп добавил, что «халифат вот вот падет».

Стоит отметить, что ранее Трамп утверждал, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разгромлено и поэтому американским войскам следует покинуть Сирию.

Теперь же он отмечает, что США не хотят смотреть, как террористы из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникают в Европу. Трамп призывает европейские страны активнее бороться с терроризмом.

«Мы делаем так много и тратим так много. Время для других активизироваться и делать работу, которую они так способны делать», — пишет президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рядах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно сражались тысячи боевиков — выходцев из стран Европы, а также стран СНГ.