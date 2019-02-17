Дамаск, 17 февраля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Торговые фестивали в Дамаске, среди которых в том числе выставки кожи и текстиля, собрали несколько сотен производителей из Сирии на территории площадью 12 тысяч квадратных метров, сообщает 17 февраля ТК «Звезда».

(сс) annca Текстиль

Торговый фестиваль в Дамаске проходит в четырех павильонах и, по словам главы союза экспортеров Сирии Мухаммеда Саваха, выставки кожи и текстиля в его рамках посвящены только сирийской продукции, на них не представлено ни одного зарубежного производителя.

Кроме этого, как рассказал Мухаммед Савах, на выставке присутствуют представители 18 стран, знакомящиеся с продукцией сирийских производителей.

При этом основная цель торгового фестиваля — поддержание сирийских производителей текстиля, малого и среднего бизнеса, а также поиск зарубежных партнёров и установление деловых контактов.

Отметим, с окончанием войны на территории САР, местное производство быстро возрождается. Сирийский текстиль всегда был высокого качества и в настоящее время оно не утеряно, только есть фактор устаревания оборудования, которое сложно обновить из-за антисирийских санкций Запада. Однако правительство Сирии, несмотря на это, обещает вернуть сирийское производство на довоенный уровень с возвращением на мировой рынок.