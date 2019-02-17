Луганск, 17 февраля, 2019, 07:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики восемь раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на министерство обороны ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел со стороны ВСУ

В ходе обстрелов украинские боевики использовали минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые ракетные комплексы и 152-мм артиллерийские орудия.

Под обстрел попали позиции войск ЛНР в районах населенных пунктов Первомайское, Желобок, Калиново, Лозовое, Логвиново, Молодежное, Пришиб и Сокольники.

Информация о жертвах или пострадавших среди мирного населения пока не поступала.