Берлин, 17 февраля, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Киев не может прекратить военные действия в Донбассе, так как иначе «Украины не будет». Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель Порошенко

Если «прекратит стрелять» Россия, то будет мир. Но если это сделает украинская сторона — Украины не будет, объяснил он.

Характеризуя в целом обстановку на Украине, Порошенко назвал её «историей успеха». По его словам, несмотря на вооруженный конфликт, властям удалось осуществить самые глубокие в украинской истории реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко потребовал от России извинений, когда к нему на полях Мюнхенской конференции обратился российский журналист. Общаться с корреспондентом украинский лидер не стал, а его охранник оттолкнул журналиста.

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