Тверь, 17 февраля, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Обрушение временного деревянного навеса, в результате которого пострадали люди, произошло в Твери на улице Новоторжской. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Тверской области.

Николай Крымов..Сарай. 1926

Инцидент произошел вечером 16 февраля. Двое пострадавших были госпитализированы на «скорой». Устанавливаюися подробности ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пояснили в СКР.

Местные СМИ уточняют, что пострадали три женщины — третью пострадавшую доставили в больницу позднее. Деревянная конструкция рухнула из-за схода снега с крыши. Городские службы расчищают место завала.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Твери обрушилась кровля исторического здания из комплекса Морозовских казарм. Дом ранее был признан аварийным и расселен.

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