Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Ракеты наземного базирования средней дальности начали разрабатывать российские специалисты. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе выступления на панельной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

George Chernilevsky РДС-10 — советская ракета средней дальности

Рябков отметил, что Россия приступила к научно-техническим и опытно-конструкторским работам в этой сфере. То же самое делают США.

Дипломат напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, сделанном 2 февраля. Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности где-либо до тех пор, пока там не будет американских ракет, подчеркнул тогда российский лидер.

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Что делать дальше, пусть решают США, заявил Рябков и подчеркнул, что возможная угроза безопасности США и европейских стран зависит именно от американской стороны. Россия со своей стороны будет соблюдать мораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Документ должен прекратить действие летом 2019 года.