Виннипег, Канада, 17 февраля, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Разлив неочищенной нефти произошел в канадской провинции Манитоба в результате схода с рельсов почти 40 вагонов товарного состава. Об этом сообщает телеканал CBC.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

Авария случилась 16 февраля в районе деревни Сент-Лазар, на 300 км северо-западнее Виннипега. С рельсов сошли 37 вагонов, нефть разлилась частично. Пострадавших нет.

Место инцидента оцеплено, специалисты занимаются очисткой местности. Отмечается, что линия, на которой произошел сход вагонов, является в Канаде одной из самых загруженных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Испании произошло столкновение двух пригородных поездов. Погибла женщина-машинист, различные травмы получили около ста человек.

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