Москва, 17 февраля, 2019, 02:18 — ИА Регнум. В отношении России и российских журналистов в европейских странах действуют двойные стандарты, их воспринимают как «исчадия зла». Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя агрессивное поведение президента Украины Петра Порошенко в отношении сотрудника телеканала «Россия 1» в Мюнхене.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выступление Петра Порошенко

Порошенко не сделал ничего нового, отметил Соловьев и напомнил о поведении президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего телеканал Russia Today и агентство Sputnik во «вмешательстве» в протестное движение в стране.

«Увы, это крайне пагубно. Это совершенно недемократическая модель общения с прессой», — сказал Соловьев Nation News.

В дальнейшем Россия и российские журналисты также останутся для Европы «исчадием зла», в отношении которого допустимы «удивительные и немыслимые меры», добавил телеведущий.

Читайте также: МИД РФ направил ноту послу Франции в связи с обвинениями Макрона в адрес RT

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности корреспондент телеканала «Россия 1» попытался задать вопрос Петру Порошенко, однако тот потребовал сначала «извиниться перед Украиной». Вслед за этим один из охранников президента Украины оттолкнул журналиста и схватил его за руку, в которой тот держал микрофон.

Читайте также: Порошенко потребовал, чтобы российские СМИ извинились перед Украиной