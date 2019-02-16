Свердловская область, 16 февраля, 2019, 21:42 — ИА Регнум. В свердловском посёлке Шиловка пожар чуть не уничтожил семиквартирный деревянный жилой дом. Площадь возгорания составила 60 кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Mchs.gov.ru Пожарные

Дом частично расселён, на момент пожара люди проживали в трёх квартирах. Всего в них зарегистрированы десять человек, в том числе ребёнок. Пожар возник в одной и квартир. Оперативно прибывшие пожарные справились с огнём за 45 минут.

Трое жильцов квартиры, в которой произошёл пожар, временно поселились у своих родственников. Сама квартира, как и кровля, оказались повреждены огнём. Ещё две квартиры не пострадали. Но жильцов временно отселили. Администрация Берёзовского городского округа предложила им поселиться в детском лагере «Зарница», но граждане отказались. Пока они живут у соседей.